Emlak sektöründe umutlar tazelendi - Son Dakika

Emlak sektöründe umutlar tazelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın belirttiği Yeni Destek Kredi Paketi emlak sektörü yeni bir umut oldu.

Emlak sektöründe umutlar tazelendi, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın belirttiği Yeni Destek Kredi Paketi emlak sektörü yeni bir umut oldu. Özellikle konut kredisi oranlarının Cumhuriyet tarihinin en düşük oranlarda olması beklenen yeni destek kredi paketi ile konut alıcıları yeni fırsatları da beraberinde getirecek.


Yeni Destek Kredi Paketi ile gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Kurucusu Özkan Aydemir, konut alımını erteleyen başta olmak üzere bir çok vatandaşın bu destek paketinden yararlanmak suretiyle ev sahibi olmayı beklediğini belirtti. Aydemir "Son aylarda ciddi bir daralma yaşayan emlak ve gayrimenkul sektörü bu destek paketi ile yeniden canlanacaktır. Konut satış istatistiklerinde ortaya çıkan düşüş oranları sektörü oldukça zorlayacağı bir döneme sokmuştu. Konut alıcısı ve yatırımcılarının ertelediği satın alma kararı bu destek paketi ile satışa dönecektir. Özellikle belli bir birikimi olan ancak konut kredisi kullanım oranlarındaki değişkenlik sebebiyle kredi kullanmaktan kaçınan vatandaşlar içinde yeni bir teşvik olmasını bekliyoruz" dedi.


Bugüne kadar uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı ve kamu bankalarının öncülük edeceği pakette, uzun vadeli konut kredisi verilecek. Bu paket ile orta gelir grubuna uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle konut kredisi sağlanması ile ev sahibi olmak isteyenler birbirinden cazip fırsatlar sunulacak.


Korona salgınının gayrimenkul sektörünü doğrudan etkilediğini dile getiren Elfi Gayrimenkul Kurucusu Özkan Aydemir, korona salgınının ilk ortaya çıktığı Mart döneminde sektörün ciddi bir kayıp yaşamadığını ancak ilerleyen süreçlerde bu durumun giderek derin bir sorun oluşturduğunu söyledi.


Aydemir şunları söyledi;


"Geçen ay ülke genelinde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 60.6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.5 azaldı. Nisanda 42 bin 783 kişi ev sahibi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılından bu yana aylık konut satışlarını açıklıyor. Nisan ayındaki satış o tarihten bu yana görülen en düşük rakam oldu. Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 artış yaşandı ve 383 bin 821 konut satıldı. Nisanda yabancıya konut satışı Haziran 2013'ten bu yana en düşük rakamı gördü. Geçen ay yabancıya konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.8 azalarak 790 oldu" dedi.


Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 azalarak 14 bin 848 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 34,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 22 konut satışı ve yüzde 13,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 166 konut satışı ile Ankara ve 854 konut satışı ile İzmir izledi. İkinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,1 azalarak, 27 bin 935 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 4 bin 91 konut satışı ve yüzde 14,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66,9 oldu. Ankara 3 bin 334 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı bin 679 konut satışı ile İzmir izledi. - BURSA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emlak sektöründe umutlar tazelendi - Son Dakika Ekonomi

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