Son Dakika Haberleri: Emlak sektörünün yüzü, üniversite öğrencileri ile güldü
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Emlak sektörünün yüzü, üniversite öğrencileri ile güldü

20 dakika önce

Uşak'ta üniversite öğrencileri için ev bulma maratonu başladı.

Emlak sektörünün yüzü, üniversite öğrencileri ile güldü, System.String[]

Uşak'ta üniversite öğrencileri için ev bulma maratonu başladı. Öğrenci şehri olarak sayılabilecek bu şehirde öğrencilerin gelmesiyle apart ve daire kiralamalarında yoğunluk yaşandı. Emlakçılar yoğun talepten memnun olduklarını dile getirirken fiyatların ise kişi sayısıyla değişiklik gösterebileceğini vurgulayıp 650 ila 800 TL arasında seyrettiğini belirtti.


Uşak'ta yeni eğitim-öğretim dönemimin başlamasıyla öğrenciler kalacak yer arayışlarına başladı. Geçen seneye göre artan öğrenci sayısıyla birlikte kiralanan daire ve apartlarda yoğunluk yaşandı. Öğrencilerin gelmesiyle emlak piyasasının hareketlendiğini vurgulayan emlakçılar yoğun talepten memnun olduklarını dile getirdi.


"Satışlarımız çok iyi"


Geçen seneye göre kiralık dairelere talebin artığını vurgulayan Emlakçı Bülent Zeybek, "Şu anda satışlarımız çok iyi. Hiçbir öğrenci mağdur değil. Mağdur olması için de sebep yok. Yer olarak herkesi kapsayacak yerimiz mevcut. Gelen arkadaşların bütçesine göre her çeşit barınabilecek apart ve dairelerimiz mevcut. Buradaki öğrenci sayısının artışından dolayı satışlarımız geçen seneye göre biraz daha iyi" diye konuştu.


"Fiyatlar 650 TL ile 1000 TL arası"


Satışlardan memnun olduğunu dile getiren Zeybek, "Öğrencilere bu ay kiraladığımız dairelerin sayısı ortalama 50 olmuştur. Fiyatlarımız tek kişi 650 TL-800 TL arası. 2 kişi veya daha fazlası için ise 800 TL'den bin TL'ye kadar çıkıyor fiyatlar" diye belirtti. - UŞAK

Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
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