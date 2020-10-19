Emlak'ta "kayıtlı ve nitelikli" dönem başlıyor - Son Dakika

Emlak'ta "kayıtlı ve nitelikli" dönem başlıyor

19.10.2020 11:40
Emlak'ta

Emlak sektöründe yeni yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sektör temsilcileri, haksız rekabetin önüne geçileceğini ve sektörün çok daha şeffaf hale dönüşeceğine dikkat çektiler.

Emlak sektöründe yeni yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sektör temsilcileri, haksız rekabetin önüne geçileceğini ve sektörün çok daha şeffaf hale dönüşeceğine dikkat çektiler. Uzmanlar sektördeki iş gücü niteliğinin yükseleceği emlakçılık yapacak olanların 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' almak zorunda olmasının sektördeki kaliteyi artıracağını belirtti.

'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılırken, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlayan yeni yasal düzenlemede, bundan sonra yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyetlerinin yapılamayacağı ve belgesi bulunmayan işletmelerin de ilan sitelerine üye olamayacağı belirtildi. Yetki belgesi verilmesi ve yenilenmesinde süreçlerinde dijitalleşmenin artmasıyla bürokratik süreçler de kısalacak.

Bilindiği üzere faaliyetteki emlak işletmelerine yetki belgesi almaları için verilen geçiş süreci 31 Ağustos'ta son buldu ve yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. Yeni düzenlemeye göre ise yeni bir emlakçı açacak kişinin taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alması ve mezuniyet durumuna göre en az 12 ay veya 6 ay emlak danışmanlığı yapmış olması şartı aranacak. Ayrıca, emlak işletmesi sahipleri ile şirket yetkilileri için Seviye 5, emlak işletmesinde sigortalı çalışanlar içinse Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi ile faaliyet gösterme yükümlülüğü aranacak.

Bununla beraber emlakçı komisyon bedeline de sınırlama getirilen yeni yönetmeliğe göre hizmet bedeli oranı, emlak alım satımında satış bedelinin yüzde 4'ünden, kiralamada ise bir aylık kira bedelinden fazla olmayacak.

Borç yapılandırma ve alacak yönetimi gibi hizmetlerin yanında emlak sektöründe sundukları franchise yöntemiyle işletme sahibi olunmasının yolunu açmasıyla da son dönemde dikkatleri üzerine çeken Demand Grup'un Kurumsal Pazarlama Direktörü Yasemin Demirbaş, yeni yönetmelikle beraber hem kendilerini hem de müşterileri yeni bir dönemin beklediğini aktardı. "Sektörümüzde yeni bir düzenleme ihtiyacı geçmişten bu yana sürüyordu. Bakanlığımızın yayımlamış olduğu bu yönetmelik sayesinde, hem sektördeki nitelikli iş gücü artıracak hem de kayıt dışılığın önüne geçilerek şeffaflığımız ve güvenilirliğimiz artıracak. Bu noktada yetki belgesi olmayan işletmelerin ilan yayınlayamayacak olması da son derece olumlu" diyen Demirbaş, böylelikle taşınmazlara ilişkin bilgilerin eksik veya yanlış verilmesi gibi sorunlar sonucunda, müşterilerin de yanıltıcı bilgilerle uğraşmayacağına dikkat çekti.

Yeni yönetmeliğin eksiksiz uygulanması için emlak sektöründeki tüm paydaşların aynı özenle elinin taşının altına koyması gerektiğinin altını çizen Demirbaş, tüm süreçlerini yeni yönetmeliğe göre düzenlediklerini belirtti. Demirbaş, yeni dönemde de hem satıcı hem de alıcı tarafta olan müşterileri için en doğru ve güvenilir hizmetleri sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Resmi Gazete, Emlakçı, Emlak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emlak'ta 'kayıtlı ve nitelikli' dönem başlıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor 6 kuşaktır vatandaşa hizmet veriyorlar: Muhtarlık mesleğini 75 yıldır babadan oğula devreden aile işleriyle gurur duyuyor Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık         
12:34
Çocuğu okula giden veliler dikkat! Virüsün en fazla bulaştığı yer tuvalet ve musluklar oldu Çocuğu okula giden veliler dikkat! Virüsün en fazla bulaştığı yer tuvalet ve musluklar oldu         
12:06
Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu         
11:39
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 13:10:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emlak'ta "kayıtlı ve nitelikli" dönem başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei