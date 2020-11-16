Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinde son gün 30 Kasım - Son Dakika

Her yıl iki taksit halinde ödenen Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödeme süresi, 30 Kasım 2020 Pazartesi günü sona eriyor. Vatandaşlar, emlak borcu olup olmadığını bağlı bulundukları belediyelerden öğrenebilecek.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemelerinin son günü yaklaştı. Vatandaşların ikinci taksit ödemelerini, 30 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar yapabileceği bildirildi.

Her yıl iki taksit halinde ödemesi yapılan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili açıklama yapan Aliağa Belediyesi de, ödemelerin Aliağa Belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabileceğini belirtti.

Vatandaşlar ödemelerini; Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası, Yeni Şakran Hizmet Binası ve Helvacı Hizmet Binasındaki veznelerden gerçekleştirebilecekleri gibi https://ebelediye.aliaga.bel.tr/hizli-tahsilat şeklindeki internet adresi üzerinden kolaylıkla online olarak da yapabilecek.

Ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesi, Aliağa Belediyesinin TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no'lu İBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 no'lu hesabına yapabileceği kaydedildi. - İZMİR