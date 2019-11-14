Son Dakika Haberleri: Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2'nci taksit ödemelerinde son tarih 2 Aralık
Son Dakika Ekonomi Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2'nci taksit ödemelerinde son tarih 2 Aralık - Son Dakika Ekonomi

Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2'nci taksit ödemelerinde son tarih 2 Aralık

7 saat önce

Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2019 yılı ikinci taksit ödemesi 2 Aralık'ta sona erecek.

Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2'nci taksit ödemelerinde son tarih 2 Aralık, System.String[]

Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2019 yılı ikinci taksit ödemesi 2 Aralık'ta sona erecek. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisinin arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bir vergi olduğunu belirterek, "Ülkemizde emlak vergisi tespitleri gerçeği maalesef yansıtmıyor. Burada değer haritaları üzerinden kalıcı bir çözüme ihtiyacımız var" dedi.


Emlak ve çevre temizlik vergilerinde 2019 yılının 2'nci taksit ödemelerinde son tarih 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek. Emlak vergisinin arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bir vergi olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından, emsal kiralardan tapu harçlarına kadar birçok kalemi etkilemektedir. Emlak vergisi büyükşehirlerde ise yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi ise arsasının veya arsa payının vergisinden de az olamıyor. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanıyor" dedi.


"Düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor"


Özelmacıklı, "Ülkemizde emlak vergisi tespitleri gerçeği maalesef yansıtmıyor. Burada değer haritaları üzerinden kalıcı bir çözüme ihtiyacımız var. Özellikle takdir komisyonlarının 4 yılda toplanması, cadde ve sokak değerlerinin doğru tespit edilememesi adil bir vergilendirme sağlayamıyor. Şerefiye farklı, yapının iskanlı olması, enerji kimlik seviyesi gibi birçok kriter dikkate alınacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. Tapu daireleri ile belediyeler arasında entegrasyon sağlanmalı. Beyanname sistemleri artık e-devlet üzerinden verilebilmelidir" şeklinde konuştu.


Emlak vergisini kimler ödemez


Altın Emlak Genel Müdürü, "Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar dışında hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ile gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir ve bu yetkisini kullanmıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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