Emlak ve Çevre Vergisi 1. taksit ödemesinde son gün 31 Mayıs

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'ne ödenmesi gereken vergiler için Süleymanpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada mükelleflerin ödemelerini 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitene kadar gerçekleştirmesi gerektiği, bu tarihten sonra ödenecek Emlak, işyerlerine ait Çevre Temizlik ve Katı Atık ile İlan ve Reklam Vergilerine gecikme faizi uygulanacağını belirtildi.

5 AYRI NOKTADA VEZNELER AÇIK TUTULACAK

Süleymanpaşa Belediyesi Peştamalcı Caddesi Ek Hizmet Binası, Sahil Ek Hizmet Binası, Hürriyet Mahallesi Tapu Müdürlüğü Emlak Veznesi, Ertuğrul Mahallesi Çiçek Sokak Bedesten Önü ve Karadeniz Mahallesi Mezbaha yanı Fen İşleri Müdürlüğü veznelerinin ödemelerini belediye veznelerinden yapmak isteyen vatandaşlar için açık olacağı ifade edildi.

ÖDEMELER İNTERNET ÜZERİNDEN DE YAPILABİLECEK

Veznelerde oluşabilecek yoğunluğa karşı ödeme kolaylığı da sunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, veznelerden nakit ya da kredi kartı ile ödeme seçeneğinin yanı sıra https://ebelediye.suleymanpasa.bel.tr internet sitesinden sicil numarası ile de ödeme yapılabileceği duyurdu.