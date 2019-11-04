Son Dakika Haberleri: Emlak vergisi için son gün 30 Kasım
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Emlak vergisi için son gün 30 Kasım

7 saat önce

2019 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri Şehzadeler Belediyesi veznelerinden alınmaya başlandı.

Emlak vergisi için son gün 30 Kasım, System.String[]

2019 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri Şehzadeler Belediyesi veznelerinden alınmaya başlandı. İsteyen vatandaşlar ödemelerini internet üzerinden online olarak yapabileceği gibi kredi kartı ya da nakit olarak 1 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında belediye veznelerinden yapabilecek.


Şehzadeler Belediyesi 2019 yılı emlak vergisi 2. taksit tahsilatlarını almaya başladı. Emlak vergisi tahsilatlarının www.sehzadeler.bel.tr sitesi üzerinden online olarak da yapılabileceğini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak 1 Kasım itibarı ile 2019 yılı emlak vergilerinin 2. taksitlerinin tahsilatlarına başladık. 30 Kasım'a kadar tahsilat işlemlerimiz devam edecektir. Bu noktada ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizin internet sitesi üzerinden online işlemlere girerek ödemelerini yapabilecekler. Bunun yanı sıra belediyemizin veznelerinden nakit ya da kredi kartı ile taksit ödemelerini yapabilecekler. Ayrıca belediyemizin 12505915 numaralı posta çeki hesabına da ödemeler yapılabilecektir. Ayrıca dileyen vatandaşlarımız istediği şehirden herhangi bir anlaşmalı bankalardan online veya banka veznelerinden yatırabilir." dedi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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