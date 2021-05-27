"Emlak Vergisi'nde son gün pazartesi" - Son Dakika

"Emlak Vergisi'nde son gün pazartesi"

27.05.2021 09:46

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona ereceğini belirterek, "2021 yılı emlak vergilerinin matrahı yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4,55 nispetinde artırırken, çevre...

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona ereceğini belirterek, "2021 yılı emlak vergilerinin matrahı yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4,55 nispetinde artırırken, çevre temizlik vergisinde artış yüzde 9,11 oldu" dedi.

2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona eriyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı olarak tahsil edilen Emlak Vergisinin ilk taksit ödemelerinde artık son günlere girildi. 2021 yılı emlak vergi değeri bu sene için, yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4,55 oranında artırılarak uygulanıyor. Covid-19 nedeniyle kira alamayan mal sahiplerinin erteleme beklentileri gerçekleşmedi. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin ise yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak. Ödeme yapılmadığı takdirde gecikme cezası aylık yüzde 2 olarak uygulanacak" diye konuştu.

"Büyükşehirlerde tarifeler yüksek"

Emlak vergilerinin Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde yüzde 100 artırımlı uygulandığını belirten Özelmacıklı, "Vergi oranları arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Ayrıca Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı da vergi değerinin yüzde 10'u olarak uygulanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çevre Temizlik Vergisi

Çevre temizlik vergisi ödemeleri hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanmakta ve su faturasına dahil edilmektedir. İşyerlerinde ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi büyükşehirlerde yüzde 25 artırımlı alınmaktadır" dedi.

"Online işlemler ile ödemeler yapılabilir"

Birçok belediyenin internet sayfasından online tahsilat yapılabildiğini söyleyen Özelmacıklı, "İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Hatta e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor" açıklamalarında bulundu.

"Emlak vergisini kimler ödemez"

Özelmacıklı, sözlerini şöyle tamamladı: "Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır". - İSTANBUL

Emlak Vergisi'nde son gün pazartesi

Çevre Temizlik Vergisi, Pazartesi, Mayıs, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Emlak Vergisi'nde son gün pazartesi' - Son Dakika Ekonomi


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