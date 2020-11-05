Emlak vergisi ödemeleri başladı - Son Dakika

Emlak vergisi ödemeleri başladı

05.11.2020 09:26
Emlak vergisi ödemeleri başladı, System.String[]

Her yıl iki taksit olarak ödenen emlak vergilerinin ikinci taksitleri 1 Kasım itibariyle başladı.

Her yıl iki taksit olarak ödenen emlak vergilerinin ikinci taksitleri 1 Kasım itibariyle başladı.

Efeler İlçesi sınırlarında ev ve iş yeri sahibi mükelleflerin her yıl ödemeleri gereken emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar devam edecek. Vatandaşlar borçlarını, Efeler Belediyesi veznelerinden hafta içi 09.00 - 16.45 saatleri arasında ya da Efeler Belediyesi resmi internet sitesi "efeler.bel.tr" adresinden kredi kartlarıyla ödeyebilecekler.

Vatandaşlar, Efeler Belediyesi hizmet binasına gelerek, internet üzerinden veya 444 80 09 numaralı çağrı merkezinden emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulayabilirler. Kanuna göre mükelleflerin kendilerine belirlenen süre içerisinde taksit ödemelerini gerçekleştirmemeleri halinde asıl borçlarına aylık yasal faiz uygulanacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay,"Vatandaşlarımız borçlarını çağrı merkezimizden ve internet sitesi üzerinden sorgulatarak kolaylıkla online ödeme yapabilirler. Pandemi döneminde veznelerimizde yığılma olmaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını tavsiye ederim" diye konuştu. - AYDIN

Emlak vergisi ödemeleri başladı
Emlak vergisi ödemeleri başladı
Emlak vergisi ödemeleri başladı

Efeler, Kasım, Emlak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emlak vergisi ödemeleri başladı - Son Dakika


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