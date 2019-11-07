Emlak Vergisinde Son Gün 30 Kasım

Niğde Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü vergi ödemelerinde son günü belirledi.



Vatandaşların vergi ödemesinde gecikmeye kalarak mağdur olmamaları için yaptığı duyuruda Emlak, İlan Reklam Tabela ve Çevre Temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemesinin Kasım ayı sonunda biteceğini bildiren Niğde Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım 2019 olduğunu duyurdu.



www.nigde.bel.tr adresinden ve t-belediye 444 51 01 numaralı telefon aracılığıyla vatandaşların borçlarını kolayca ödeyebileceği belirtilen duyuruda Borçlarını ve idari para cezalarını zamanında ödemeyen vergi mükellefleri ve vatandaşlarımıza, ödenmeyen vergilerin tahsili için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri gereği gecikme zammı uygulanacağı vatandaşların mağdur olmamaları için Niğde Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından duyuru yapıldı. - NİĞDE