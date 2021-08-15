Emlak Yetki Belgesi Nedir? Belgeyi Almak Zorunlu Mu?

Aslan Tok Hukuk Ofisi Kurucusu ve Avukatı Mehmet Aslan, emlak yetki belgesinden bahsetti.

Bakanlığın taşıma yönetmeliği çıkarttığını ve yönetmeliğe göre taşıma ticaretiyle uğraşacak emlak aracılarının belli kurallara göre iş yapabileceğini söyledi. Bu kurallardan birinin taşınma ticareti hakkında, yönetmelik uyarınca yetki belgesi olmayan emlak aracısının iş yapamaması olduğunu ifade etti.

Yönetmeliğe göre, yetki belgesi olmayan emlak aracısının internet sitesinde ilan dahi veremeyecek olması emlak aracılarını tedirgin ettiğini açıkladı. Bu durumun meşhur internet sitelerinde entegre olması durumunda emlak aracısı, emlak yetki belgesi olmaması halinde bu işlemi yapamayacağından emlak yetki belgesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Aslan, "Emlak ticaretiyle uğraşmak isteyen emlak aracılarının yetki belgesi alması gerektiğini belirtti.