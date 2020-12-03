Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı: Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım - Son Dakika

Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı: Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım

03.12.2020 16:55
Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı: Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım, System.String[]

ANTALYA'da kaybolduktan 10 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi (44) öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan kiracısı Rus Vladimir Saharabarin (19) ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke'nin (25), yargılanmasına devam edildi.

ANTALYA'da kaybolduktan 10 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi (44) öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan kiracısı Rus Vladimir Saharabarin (19) ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke'nin (25), yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmada suçu birbirinin üzerine atan sanıklardan Lalemeke, "Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım" dedi.

Antalya'da emlak işi yapan Cezayirli Mohammed Mekki, Kurban Bayramı'nın son günü olan 3 Ağustos akşamı saat 22.30 sıralarında otomobiliyle ortadan kayboldu. Eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki (31), 4 yaşındaki kızıyla birlikte adliyeye giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Sarah Deramchi Mekki, savcılığa eşinin kiracıları Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke'den kirayı almak için evden çıktığını, ancak geri dönmediğini anlattı.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, kiracıların yaşadığı dairenin olduğu sitenin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Mekki'nin 2 kiracısıyla birlikte siteden çıkıp otomobiline bindiği görüldü. Emlak zengini olduğu öğrenilen Mekki, kaybolduktan 10 gün sonra evine 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde olan 07 MA 8918 plakalı otomobilinin bagajında ölü bulundu. Mekki'nin öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurarak bölgedeki 150 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Özel ekip, birlikte otomobile bindikleri belirlenen Mekki'nin kiracıları Rus vatandaşı Vladimir Saharabarin ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke'yi gözaltına aldı. Vladimir Saharabarin poliste susma hakkını kullanarak ifade vermezken, Muhammed Ali Lalemeke suçunu itiraf etti. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİAntalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 2 sanık, ilk duruşmada suçu birbirinin üzerine attı.Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.SUÇUNU İTİRAF ETTİMuhammed Ali Lalemeke, mahkemeye 5 sayfalık yeni ifade gönderdi. Mahkeme heyetinden ilk duruşmada yaptığı savunmadan dolayı özür dileyen Lalemeke, kendisinin cezaevinde kalan mahkumlar tarafından yanlış yönlendirildiğini önü sürdü. Yeni ifadesinde yazılanların doğru olduğunu anlatan Muhammed Ali Lalemeke, çok pişman olduğunu ve söyleyecek söz bulamadığını belirtti. Vladimir Saharabarin'in otomobilin sürücü koltuğunda oturan Mohammed Mekki'nin boğazına ip geçirdiğini ve hareket etmesini engellediğini söyleyen Muhammed Ali Lalemeke, "Vladimir arka koltukta maktulün boğazına ipi geçirdi. Sonra bana verdiği bıçakla bıçakladım. Ardından cesedi arka koltuğun arasına koyduk" dedi.Vladimir Saharabarin ise Muhammed Ali Lalemeke'nin sözlerine katılmadığını ifade ederek, "Ben maktulün boğazına ipi geçirmedim. Bıçağı da iki yıl önce kendisine ben hediye etmiştim. Bıçak Muhammet'e aitti" diye konuştu. Sanık avukatı da müvekkilinin söylediklerine katılarak, "Vladimir Saharabarin olayda sadece araç kullanmıştır" diye konuştu.

Duruşma ertelendi.


Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı: Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım
Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı: Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım
Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı: Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım
Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı: Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım
Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı: Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım
Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı: Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım
Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı: Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım

Muhammed Ali, Antalya, Emlak, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı: Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool efsanesinin Başakşehir telaffuzu stüdyodakileri kırdı geçirdi Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti Galatasaray'da Taylan Antalyalı sakatlandı! Durumu cuma günü belli olacak Polis memuru inşaat halindeki evinde ölü bulundu Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu Uyuşturucu satıcıları birbirine girdi! Bıçaklı kavga anı kameralara anbean yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor
Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan! Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan!         
16:51
Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi         
16:29
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
İntihara kalkışan kocasını engellemek isterken ölümüne neden oldu İntihara kalkışan kocasını engellemek isterken ölümüne neden oldu         
15:51
Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti         
15:43
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı         
15:27
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Görenler gözlerine inanamıyor! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu Görenler gözlerine inanamıyor! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu         
11:37
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 17:04:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emlak zengini Cezayirli iş insanının katil zanlısı: Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei