EmlakBank Genel Müdürü Aksu: Yıl sonu hedefine şimdiden yaklaştık
1 saat önce
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, "Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık." dedi.
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu
, "Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:32
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