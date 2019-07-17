Son Dakika Haberleri: EmlakBank Genel Müdürü Aksu: Yıl sonu hedefine şimdiden yaklaştık
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EmlakBank Genel Müdürü Aksu: Yıl sonu hedefine şimdiden yaklaştık

1 saat önce

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, "Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık." dedi.

EmlakBank Genel Müdürü Aksu: Yıl sonu hedefine şimdiden yaklaştık, System.String[]
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, "Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık." dedi.
Aksu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:32 
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