EmlakBank Genel Müdürü Aksu: "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup...
1 saat önce
EmlakBank Genel Müdürü Aksu: "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup üreticilerin yatırımlarını finanse etmek istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:04 Kaynak: AA
EmlakBank Genel Müdürü Aksu
: "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup üreticilerin yatırımlarını finanse etmek istiyoruz."
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