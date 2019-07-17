Son Dakika Haberleri: EmlakBank Genel Müdürü Aksu: "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup...
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EmlakBank Genel Müdürü Aksu: "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup...

1 saat önce

EmlakBank Genel Müdürü Aksu: "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup üreticilerin yatırımlarını finanse etmek istiyoruz.

EmlakBank Genel Müdürü Aksu:
EmlakBank Genel Müdürü Aksu: "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup üreticilerin yatırımlarını finanse etmek istiyoruz."
Aksu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:04 Kaynak: AA
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