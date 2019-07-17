EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Biz Türkiye'nin Bankası olmak istiyoruz.
1 saat önce
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Biz Türkiye'nin Bankası olmak istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:31 Kaynak: AA
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu
: "Biz Türkiye
'nin Bankası olmak istiyoruz. Bu yüzden ilk yıl için belirlediğimiz 15 şubeyi, ülkemizin 7 bölgesini kapsayacak şekilde planladık."
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