Son Dakika Haberleri: EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Biz Türkiye'nin Bankası olmak istiyoruz.
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EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Biz Türkiye'nin Bankası olmak istiyoruz.

1 saat önce

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Biz Türkiye'nin Bankası olmak istiyoruz.

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Biz Türkiye'nin Bankası olmak istiyoruz. Bu yüzden ilk yıl için belirlediğimiz 15 şubeyi, ülkemizin 7 bölgesini kapsayacak şekilde planladık."
Türkiye, Aksu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:31 Kaynak: AA
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