Son Dakika Haberleri: EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının...
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EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının...

1 saat önce

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir."

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir."
Aksu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:36 Kaynak: AA
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