Son Dakika Haberleri: EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa'da şube açma...
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EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa'da şube açma...

1 saat önce

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa'da şube açma planlarımız var."

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa'da şube açma planlarımız var."
Avrupa, Aksu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:01 Kaynak: AA
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