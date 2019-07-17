EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa'da şube açma...
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EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa'da şube açma planlarımız var."
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:01 Kaynak: AA
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu
: "İlerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa
'da şube açma planlarımız var."
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