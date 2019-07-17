Son Dakika Haberleri: EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık....
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EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık....

2 saat önce

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık"

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık"
Aksu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:25 Kaynak: AA
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70 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi 7,5 ayda 13,5 milyon lira kaybetti 'Mobil'den EFT ve havale yapanlar dikkat! Bankaların büyük bölümü ücret alıyor EmlakBank tek şube ile 4,6 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi

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