Son Dakika Haberleri: EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin...
Son Dakika Ekonomi Haber

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin...

2 saat önce

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin güçlü ve lokomotif sektörü olmayı sürdüreceğine dair inancı pekiştiriyor.

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin güçlü ve lokomotif sektörü olmayı sürdüreceğine dair inancı pekiştiriyor."
Aksu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı için türkü söyledi Dışişleri'nden Nijerya'da kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklama Diriliş'in Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi belli oldu EmlakBank tek şube ile 4,6 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 13:02:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]