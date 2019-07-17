EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin...
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EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin güçlü ve lokomotif sektörü olmayı sürdüreceğine dair inancı pekiştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:34 Kaynak: AA
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu
: "Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin güçlü ve lokomotif sektörü olmayı sürdüreceğine dair inancı pekiştiriyor."
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