Son Dakika Haberleri: EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Yıl sonunda 1 milyar TL'lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi...
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EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Yıl sonunda 1 milyar TL'lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi...

2 saat önce

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Yıl sonunda 1 milyar TL'lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz.

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Yıl sonunda 1 milyar TL'lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. 8 milyar TL'lik bir aktif büyüklük hedefimiz var"
Aksu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:26 Kaynak: AA
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