EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı, personel sayımızın 500...
1 saat önce
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı, personel sayımızın 500 civarında olmasını hedefliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:29 Kaynak: AA
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu
: "Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı, personel sayımızın 500 civarında olmasını hedefliyoruz."
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