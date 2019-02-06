Emlakçı, Alacak Kavgasında Başından Vurularak Öldürüldü

GAZİANTEP'te, emlakçılık yapan Fatih İşçi (41), para yüzünden tartıştığı Metin Ç. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

GAZİANTEP'te, emlakçılık yapan Fatih İşçi (41), para yüzünden tartıştığı Metin Ç. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.



Olay, dün gece Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Emlakçılık yapan 2 çocuk babası Fatih İşçi, konuşmak için para anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu Metin Ç.'nin yanına gitti. Burada Fatih İşçi ve Metin Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Ç., yanındaki tabancayı çekip Fatih İşçi'nin başına ateş etti. İşçi kanlar içinde yere yığılırken, Metin Ç. ise kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatih İşçi'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Polis ekipleri, Fatih İşçi'nin üzerinde sahte olduğu düşünülen başka isimde kimlik buldu.



İşçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Metin Ç. ise bir süre sonra emniyete gelerek teslim oldu.



- Gaziantep

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