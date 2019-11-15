Son Dakika Haberleri: Emlakçı cinayetinde 3 şüpheli adliyede
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Emlakçı cinayetinde 3 şüpheli adliyede

6 saat önce

ANKARA'da, Bekir Aydoğan'ın (49) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince bugün gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Emlakçı cinayetinde 3 şüpheli adliyede, System.String[]

ANKARA'da, Bekir Aydoğan'ın (49) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince bugün gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Çubuk'ta, inşaat ve emlak işiyle uğraşan Bekir Aydoğan, 12 Kasım'da kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Aydoğan için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. 13 Kasım'da, Aydoğan'ın Kızılöz Mahallesi'nde boş arazide cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Aydoğan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bugün 6 kişiyi gözaltına aldı. Çubuk Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:04 Kaynak: DHA
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