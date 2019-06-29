Son Dakika Haberleri: Emlakçı, evinde kemerle boğulmuş olarak bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Emlakçı, evinde kemerle boğulmuş olarak bulundu

51 dakika önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde emlakçılık yapan Kenan Uzun (31), evinde kemerle boğulmuş olarak bulundu.

Emlakçı, evinde kemerle boğulmuş olarak bulundu, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde emlakçılık yapan Kenan Uzun (31), evinde kemerle boğulmuş olarak bulundu. Polis ekipleri, Uzun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Gemlik ilçesinde dün akşam saatlerinde evine gelen Gülcan Uzun, yatak odasına girdiğinde emlakçılık yapan eşi Kenan Uzun'un boğazında kemer, hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine Gülcan Uzun polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, kemerle boğulduğu belirlenen Uzun'un hayatını kaybettiğini saptadı. Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polisin yaptığı araştırmada, evin kapı ve pencerelerinde herhangi bir zorlama olmadığı saptandı. Borcunun da bulunmadığı belirtilen Kenan Uzun'un intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:07 Kaynak: DHA
Polis, Bursa, Gemlik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Aleyna Tilki, kabalıktan isyan etti: İmdadıma 10 polis yetişti Devleti dolandırılmaktan kurtarmak için 6 üniversite bitirdi Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 14:58:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emlakçı, evinde kemerle boğulmuş olarak bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]