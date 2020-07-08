Emlakçılar Derneği'nden Vali Memiş'e destek - Son Dakika

Tortum Şelalesi Rekreasyon çalışması ve Nusret'e Erzurum'da şube açma çağrısı birileri tarafından tartışılan Erzurum Valisi Okay Memiş'e bir destek de Erzurum Emlak Müşavirleri Derneği'nden geldi.



Erzurum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bünyamin Canlar yaptığı yazıl açıklamada, Erzurum'a gelmeden, çalışmaları yerinde görmeden Erzurumla ilgili katma değer olan bir çalışmayı olumsuzlamanın iyi niyetli bir tepki olmadığını dile getirerek bazı odakların "Valimizi yıpratma operasyonuna ne pirim veririz ne müsaade ederiz" dedi.



Canlar, açıklamasına şöyle devam etti:



"Tortum şelalesi, kendisini görmeye gelen turistleri, doğaseverleri yıllarca ilkel durumda karşıladığını bilmeyen görmeyen yok. Tortum şelalesine inmek bir dertti, çıkmak bir dert. Şelalenin etrafında küçük bir işletme vardı, tuvaletleri ve diğer sosyal alanları şelaleye de şehrimize de yakışmıyordu. Tüm olumsuzlukları dile getirmeyenlerin şelalenin etrafına modern ve insan odaklı yapılan rekreasyon çalışmalarını yalanla ve yanlış bilgilerle karalaması kabul edilebilir değildir. Yapılan çalışmalar tamamlandığında turizm açısından Tortum Şelalesi dünyanın cazibe merkezlerinden biri olacak, buna inanıyoruz. Ayrıca Nusret gibi Erzurum'un öz evladının Erzurum'da şube açması kadar doğal ve güzel bir şey olabilir mi? Farklı kıtalarda şubeleri olan ve dünya markası olan Nusret'in Erzurum'da şube açması Erzurum'daki işletmeleri etkilemeyeceği gibi çevre illerden zengin müşterileri Erzurum'a çekecektir. Tüm bu gayretlerinden dolayı sayın valimizi sonuna kadar destekliyoruz. Sayın valimizi halkın ne kadar sevdiğini merak edenleri Erzurum sokaklarına davet ediyoruz. Halk kimseyi zorla sevemez, sevmişse valimiz üslubuyla, halkla iç içe olmasıyla, şehrimiz için çırpınmasıyla kendisini sevdirmiştir. Emlakçılar olarak valimizin yanındayız." - ERZURUM