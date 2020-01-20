Emlakçılar mesleki yeterlilik belgelerini aldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emlakçılar mesleki yeterlilik belgelerini aldılar - Son Dakika

Emlakçılar mesleki yeterlilik belgelerini aldılar

6 saat önce

Taşınmaz ticareti yönetmeliğine göre, gayrimenkul danışmanlarının alması gereken emlak mesleki yeterlilik belgesi Erzurum Emlak Müşavirleri Dernek Başkanlığının açmış olduğu sınav soncunda dağıtıldı.

Emlakçılar mesleki yeterlilik belgelerini aldılar, System.String[]

Taşınmaz ticareti yönetmeliğine göre, gayrimenkul danışmanlarının alması gereken emlak mesleki yeterlilik belgesi Erzurum Emlak Müşavirleri Dernek Başkanlığının açmış olduğu sınav soncunda dağıtıldı.


Sınavı başarı ile bitiren firmalara belgeleri Erzurum Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı Bünyamin Canlar tarafından sahiplerine dağıtıldı.


Dernek Başkanı Bünyamin Canlar, Erzurum'da bundan sonra emlak işini yapacak olan kişilerin bilgili ve tam donanımlı olarak mesleklerini icra edeceklerini söyledi.


Bu mesleğe verilen emeğe ve bilgiye verilen değeri hatırlatan Canlar, Erzurum halkından bu belgeye sahip olmayan emlakçılardan alış veriş yapılmaması konusunda uyardı.


Canlar, "Emlak işini hakkıyla yapan vergisini ödeyen ve yapılacak olan emlak ticaretlerinde vatandaşların garanti altında olması için bu belgeyi sorun ve sorgulayın" dedi.


Emlak firmalarının belgelerinin üzerinde belge numaralarından MYK Portalı üzerinden belgenin gerçekliğini sorgulayabileceklerini hatırlatan Canlar, mesleğin ahlakına toplum üzerindeki etkisini artıra bilmek için elinden geleni yapacağını ve bu mesleği gereksiz bir olgu olmaktan çıkarıp tamamen çözüm ortağı olarak hizmet veren kuruluşlar haline getireceklerini söyledi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:36 Kaynak: İHA
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