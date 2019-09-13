Son Dakika Haberleri: Emlakçılara yeni düzenleme anlatıldı
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Emlakçılara yeni düzenleme anlatıldı

1 saat önce

Kilis'te 5 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan taşınmaz ticaret kanunu hakkında yönetmelik ve yetki belgesi konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Emlakçılara yeni düzenleme anlatıldı, System.String[]

Kilis'te 5 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan taşınmaz ticaret kanunu hakkında yönetmelik ve yetki belgesi konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy katıldı. KESOB Başkanı Şevket Memiler, Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy'u yeni yasayla ilgili bilgilendirdi. Milletvekili Dülger de bir konuşma yaparak, yeni düzenleme hakkında bilgi verdikten sonra her zaman emlakçıların sorunlarının takipçisi olacağını söyledi. - KİLİS

Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
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