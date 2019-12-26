Emlakçılara yıl sonu harç ve KDV uyarısı - Son Dakika
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Emlakçılara yıl sonu harç ve KDV uyarısı

6 saat önce

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Didim Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Osman Coşkun, tapu harcı ve KDV indiriminin 31 Aralık 2019'da sona ereceğini duyurdu.

Emlakçılara yıl sonu harç ve KDV uyarısı, System.String[]

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Didim Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Osman Coşkun, tapu harcı ve KDV indiriminin 31 Aralık 2019'da sona ereceğini duyurdu.


Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Didim Emlak müşavirleri Derneği Başkanı Osman Coşkun konut yada gayri menkul almak isteyenlerin 31 Aralık'ta sona erecek olan Tapu harcı ve KDV indiriminden faydalanmaları noktasında sürenin azaldığını belirterek "Tapu harcı ve KDV indirimi, Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar ile,Ev ve işyeri almak isteyen milyonlarca kişinin beklediği tapu harçları indirimi 5 Mart'ta başladı. Tapu harçları konut ve işyerleri için binde 40'dan binde 30'a düşürüldü. Ancak karar kapsamında arsa ve araziler için ödenen tapu harçları indirim kapsamına dahil edilmedi. Bu gayrimenkuller için ödemeler binde 40 oranında tahsil edilmeye devam ediyor. Hükümet gayrimenkul sektörünü canlandırmak adına başlattığı kampanyada KDV indirimi de yer aldı. İlk olarak konutlar için getirilen indirim kararına daha sonra işyerleri de dahil edildi. Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında iş yerleri "bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar" olarak yer aldı. Böylece konut ve işyerinde, yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV uygulaması yapılmaya başlandı.Yüzde 18 KDV oranının uygulandığı konutlar net alanı 150 metrekare ve üzerinde olanlar. Açıklanan bu karar ile birlikte, 500 bin TL'lik bir konutun 90 bin TL olan KDV bedeli, 40 bin TL'ye indirilmiş oldu."dedi.


Coşkun, tapu harçlarıyla ilgili de yaptığı değerlendirmede "21 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tapu harcı indirimi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmış oldu. 2019 sonuna kadar uzatılan KDV ve tapu harcı indiriminin konut satışlarında yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3'e düşürülmesi ve 150 metrekareden büyük konutlarda KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması tüm emlak sektörüne ve satışlarında da önemli etkisi oldu. Sektörümüz açısından çok olumlu karşılanan bu indirimin, faiz indirimleriyle birlikte emlak piyasasında ciddi canlanma meydana getirmiş satışlarımız artmıştır. Emlak sektörü olarak Hükümetten beklentimiz faiz indirimlerinin daha aşağıya çekilmesi ve Tapu harçlarının yüzde 2'ye düşürülmesi ile KDV indiriminin devam etmesini bekliyoruz. 2019 yılının sonuna geldiğimiz durum itibariyle sektörümüzde bir canlanma ve güçlenme olduğunu söyleyebiliriz, satışlarımız ve müşteri talepleri her geçen artış göstermektedir.2020 yılının şimdiden çok iyi olacağı belirtileri gözlenmektedir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
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