Emlakçılardan fırsatçılara tepki - Son Dakika

Emlakçılardan fırsatçılara tepki

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, konut kredisi faiz oranlarının düşmesini fırsat bilerek gayrimenkul fiyatlarına zam yapan fırsatçılara tepki gösterdi.

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Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, konut kredisi faiz oranlarının düşmesini fırsat bilerek gayrimenkul fiyatlarına zam yapan fırsatçılara tepki gösterdi.


Bazı kamu bankaları ile birçok banka konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Buna bağlı olarak konut kredisi faizleri 0,64 ile 0,74 oranına geriledi. 15 yıl vade ile ödenen kredilerin ardından konut satışlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. SATEM Başkanı Mevlüt Oral, kredi faiz oranlarının inmesinin bazı kişiler tarafından fırsatçılığa dönüştürüldüğünü ve konut fiyatlarının arttığına dikkat çekerek tepki gösterdi.


"Konut faizleri indi, fırsatçılar konut fiyatlarını arttırdı"


Faiz indirimi öncesinde konut satamayan kişilerin faiz indiriminden sonra gayrimenkul fiyatlarını arttığını dile getiren SATEM Başkanı Mevlüt Oral, "Konut kredisi faizleri oldukça düştü. Faizlerin biraz daha aşağı çekilmesini umut ediyorum. Oran 0,50'nin altına düşerse daha iyi olur. Faizler düştü diye müteahhitler veya 2. el konut satışı yapanlardan bazıları fırsatçılık yapıyor. Piyasada sıkıntılar olduğu zaman 400 bin TL'lik dairesini 350 bin TL'ye satmak isteyenler bugün aynı daireyi 450 bin TL'ye satmayı düşünüyor. Son günlerde bu tür örnekler oldukça çoğaldı. Faizler düşünce fiyatlar yükseldi. Böyle bir şey gerçekten çok üzücü. Çünkü sıkıntılı süreçte çok daha düşük fiyata dairelerini satmaya çalışanlar faizler düşünce fiyatları yükseltiyor. Durum böyle olunca burada fırsatçılık yapıldığını düşünüyorum. Eğer ki insanlar fırsatçılık yapıyorlar ise vatandaşlardan talebim; 'Bu kadar beklediniz biraz daha bekleyin. Gayrimenkuller fırsatçıların elinde patlasın.' Ayrıca fırsatçılık yapan insanların yanına da gitmeyelim" dedi.


"Emlakçılar fırsatçılık yapanların yanına müşteri götürmesin"


Emlakçıların fiyatlarda fırsatçılık yapanların yanına müşteri götürülmemesi gerektiğinin altını çizen Oral şunları söyledi:


"Meslektaşlarım, fırsatçılık yapanların yanına müşteri götürmesin. Şu anda faizlerin düşmesiyle birlikte tam konut alma zamanı. Yarın ne olacağı belli değil. Biz faiz oranını 2,70'lerde de gördük. Şu andaki oranlar oldukça avantajlı. Bunu iyi değerlendirip, sabırlı bir şekilde fırsatları değerlendirsinler. Faizlerin düşmesiyle emlakçıların işlerinin artacağına inanıyorum. Samsun'da sıfır daire fiyatları ortalama 250 bin ile 300 bin TL arasında gidiyor. 150 bin TL ve 500 bin TL'ye de daireler var ama ortalama olarak 250 bin TL'ye daire alınabilir. Bunlar da yeni kredi imkanları ile 15 yıl vadeyle 2 bin TL civarında bir aylık ödemeye denk geliyor." - SAMSUN

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 04:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emlakçılardan fırsatçılara tepki - Son Dakika Ekonomi

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