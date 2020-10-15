Emlakçılık faaliyetlerindeki yeni düzen emlakçıları memnun etti

Resmi Gazete'de yayımlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" değişikliğiyle yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak olması, Edirneli emlakçılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ticaret Bakanlığının "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlanıyor. Değişiklikle yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılmasının önüne geçiliyor.

Yönetmelik değişikliği, Edirneli emlakçılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, AA muhabirine, değişikliğin insanları kandıran "merdiven altı emlakçıları" ortadan kaldıracağını söyledi.

Yetki belgesi olmayanın tapuda, vergi dairesinde ve belediyelerde işlem yapamayacağını belirten Feda, "Bununla birlikte belgesi olan bir emlakçıyla çalışma zorunluluğu gelecek. Vatandaşlarımız alın teriyle kazandıkları mallarını yetkili olan, bu belgeye sahip olan, işinin erbabı insanlarla teslim etmelidir. Merdiven altı veya çantalı emlakçı dediklerimizle tapularını, belge ve bilgilerini paylaşmamalıdırlar." dedi.

Feda, belgesi olmayan emlakçıların ellerinde tapuyla gezerek pazarlama yaptıklarını, kaparo aldıkları birçok kişiyi de mağdur ettiklerini belirterek, vatandaşları belgesi olan emlakçılarla çalışmaları konusunda uyardı.

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker de değişikliğin emlak camiasına memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

"Merdiven altı emlakçıların", ticaret odasına, vergi dairesine kayıtlı olmadan "ayaküstü" emlakçılık yaptıklarını belirten Çeker, "Artık bunlara hem cezalar geliyor hem de denetimler sıklaşacak. Bizim açımızdan, işini dört dörtlük yapmak isteyenler için çok iyi oldu. Ayakçı emlakçılardan kurtulmuş olacağız. Daha önceden şikayet edebileceğimiz bir merci de yoktu. Artık o da var." diye konuştu.