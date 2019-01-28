Son Dakika Haberleri: Emlakçıya Gasp; Mobeseden Kaçtılar, Güvenlik Kamerasına Yakalandılar

Emlakçıya Gasp; Mobeseden Kaçtılar, Güvenlik Kamerasına Yakalandılar

10 dakika önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, emlakçı Orhan Peker (37), evinden ayrılıp, otomobiline bindiği sırada 1'i silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı.

Emlakçıya Gasp; Mobeseden Kaçtılar, Güvenlik Kamerasına Yakalandılar, System.String[]
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, emlakçı Orhan Peker (37), evinden ayrılıp, otomobiline bindiği sırada 1'i silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı. Peker'i dövüp, 20 bin lirasını gasbeden şüphelilerden 3'ü, yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay, 10 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde, Keçiören'e bağlı Aşağı Eğlence Mahallesi Azık Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evinden ayrılan emlakçı Orhan Peker, otomobiline bindiği sırada, apartmanın önünde bekleyen kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, üzerinde taşıdığı silahla Peker'i bir süre dövdü. Bu sırada sokağın başında bekleyen 3 kişi de hızla otomobile doğru gelerek, Peker'e saldırmayı sürdürdü. Saldırganlar, Peker'in üzerinde bulunan 20 bin TL'yi gasbederek, olay yerinden kaçtı. Aldığı darbelerle yaralanan Orhan Peker, polise haber verdi.

MOBESE'DEN KAÇARKEN, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞLAR

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, 4 saldırganın,mobese kameralarının bulunmadığı sokaklardan kaçtığını; ancak görüntülerinin çevredeki iş yerini güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Kimlik ve yer tespitlerinin ardından düzenlenen operasyonda Sedat P., Mehmet P. ve Mehmet K. gözaltına alındı. Şüphelilerin, Orhan Peker'in akrabası olduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sedat P., Mehmet P. ve Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:32 Kaynak: DHA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa
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