'Emlakçıyı beklerken' aralıkta sahnede

İki perdelik komedi oyunu, aralık ayında Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda izleyici ile buluşacak. "Emlakçıyı Beklerken"de Yasemin Yalçın, eşi İlyas İlbey, Cenk Tunalı, Ziya Kürküt, Kahraman Sivri, Melek Şahin, Sertaç Akkaya ve Ecmel İs'le rol alacak. Yasemin Yalçın'ın ilk evliliğinden olan kızı Eylül Ateşler de annesiyle birlikte sahneye çıkacak.