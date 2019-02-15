Son Dakika Haberleri: Emlakçıyı Soyan 2 Kişiyi Güvenlik Kamerası Ele Verdi

Emlakçıyı Soyan 2 Kişiyi Güvenlik Kamerası Ele Verdi

15 dakika önce

KAYSERİ'de, girdikleri iş yerinden 1500 lira ve laptop çalan 2 kişi, güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Emlakçıyı Soyan 2 Kişiyi Güvenlik Kamerası Ele Verdi, System.String[]
KAYSERİ'de, girdikleri iş yerinden 1500 lira ve laptop çalan 2 kişi, güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

?Olay, 4 gün önce gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. 2 kişi, taş ve ayakkabı ile bir emlak dükkanının camını kırarak içeri girdi. İş yerinde kasada bulunan 1500 lira ile laptopu alan şüpheliler, kaçtı. İş yeri sahibi sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu fark edip polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Umut Y. ve Selahattin B., kaldıkları eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalınan laptop ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Y. ve Selahattin B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:02 Kaynak: DHA

Yeni Mahalle, Kayseri, 3. Sayfa
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