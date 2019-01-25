Son Dakika Haberleri: Emlakçıyı Tabancayla Sol Bacağından, Bıçakla da Kalçasından Vurdular

Emlakçıyı Tabancayla Sol Bacağından, Bıçakla da Kalçasından Vurdular

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kiralık daire gösteren emlakçı Ali Er, iddiaya göre evi gösterdiği 2 kişiyle yaşadığı tartışmada tabancayla sol bacağından, bıçakla ise kalçasından yaralandı.

Emlakçıyı Tabancayla Sol Bacağından, Bıçakla da Kalçasından Vurdular, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kiralık daire gösteren emlakçı Ali Er, iddiaya göre evi gösterdiği 2 kişiyle yaşadığı tartışmada tabancayla sol bacağından, bıçakla ise kalçasından yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi, emlakçı Akif Er ile Saklıkent Caddesi'ndeki kiralık apart daireye bakmak için sözleşti. Daireye bakarken emlakçı Er ile iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Er, tabancayla açılan ateş sonucu sol bacağından, bıçakla da kalçasından yaralandı. Yaralı Er, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından  Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Er'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olay yerinden bir taksiye binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:00 Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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