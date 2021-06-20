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Emlakdere'de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor - Son Dakika

Emlakdere'de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor

20.06.2021 16:06

Emlakdere'de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi'nde yürüttüğü 1 kilometrelik kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışması ile mahallenin altyapı sorununa neşter vuruyor.

Emlakdere'de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi'nde yürüttüğü 1 kilometrelik kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışması ile mahallenin altyapı sorununa neşter vuruyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, mahallelilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde kanalizasyon hattı olmayan bölgelerde sorunlara çözüm olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere mahallesinde kanalizasyon hattı olmayan bölgede gerçekleştirdiği 1 kilometrelik kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallelilerin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.

"Çalışmalarımız bugün olduğu gibi yarın da devam edecektir"

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün belirlediği hedefler doğrultusunda tüm ilçe ve mahallelerde kanalizasyon sorunlarının ortadan kaldırmak için çalıştıklarını vurguladı. Deniz, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz Emlakdere mahallesinde, muhtarımızın öteden beri talepleri olan kanalizasyon hattı ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Yukarı mahalle ve aşağı mahalle olarak iki mahalle şeklinde yapılanan Emlakdere'de, yukarı mahallede kanalizasyon hattının olmadığından dolayı oradaki vatandaşlarımızın bir mağduriyeti vardı. Muhtarımız bu konuda sürekli talepte bulunarak bunun yapılmasını arzu ettiler. Genel Müdürlüğümüz de bu konuda gerekli talimatları vermek suretiyle 1 kilometre civarında bir kanalizasyon hattı döşüyoruz. Yapılacak çalışma hem bu bölgenin hem de mahallenin sorununu kökten çözecektir. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak nerede bir sıkıntı, mağduriyet varsa önceliğimiz oralardır. Gerek ilçelerde gerek merkezde çalışmalarımız bugün olduğu gibi yarın da devam edecektir" diye konuştu.

Muhtar Yeşilçayır, Başkan Ergün'e teşekkür etti

Emlakdere Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır, hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Yaklaşık 1 kilometre eksik olan bir kanalizasyon hattımız vardı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün girişimleriyle MASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri bu eksiğimizi gideriyorlar" ifadelerini kullandı.

Emlakdere'de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor
Emlakdere'de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor
Emlakdere'de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor
Emlakdere'de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cengiz Ergün, Yunusemre, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emlakdere'de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor - Son Dakika


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