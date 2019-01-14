Son Dakika Haberleri: Emlakjet'in Yeni Genel Müdürü Tolga İdikat Oldu

Emlakjet'in Yeni Genel Müdürü Tolga İdikat Oldu

1 saat önce

iLab Holding yatırımı Emlakjet'in Genel Müdürlük görevine, yaklaşık iki yıldır Emlakjet Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Tolga İdikat atandı.

Emlakjet'in Yeni Genel Müdürü Tolga İdikat Oldu, System.String[]

Yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet'in Genel Müdürlüğüne, Emlakjet'in gelecek stratejisinin oluşturulması ve uygulamasından sorumlu olan Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga İdikat getirildi.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İstatistik bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği bölümünde tamamlayan İdikat, iş hayatına QNB Finansbank'ta başladı. Daha sonra Yapı Kredi Bankası'nda Kıdemli CRM Analiz Uzmanı olarak çalışma hayatına devam etti. İdikat, 2009 yılında çalışmaya başladığı Vodafone'da farklı pozisyonlarda deneyim kazandıktan sonra Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

Ekim 2017 tarihinde, iLab Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük emlak seri ilan portalından biri olan Emlakjet'e transfer olan İdikat, Genel Müdürlük görevine atanmadan önce, Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emlakjet'in gelecek stratejisinin oluşturulması ve uygulamasından sorumluydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:16 Kaynak: Bültenler

CEO, Güncel
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