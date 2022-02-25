Emlakjet'te arsa aramaları yüzde 60 arttı - Son Dakika

Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda arsa aramalarının yüzde 60 arttığına dikkati çekti.

Emlakjet'ten yapılan açıklamaya göre, Emlakjet tarafından hazırlanan "Arsa Talebi" özel araştırma dosyasında satılık arsalardaki yıllık değişimler incelendi. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, Türkiye'de konut yerine arsaya yatırım yapıldığı tespit edildi.

2022 yılındaki ilk aylık arsa arama verilerine bakıldığında, bir önceki yıl ortalamasına göre arsa aramaları yüzde 60 arttı.

"Arsa yatırımı gittikçe popülerleşti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, salgın döneminden sonra müstakil evlere talebin artması, gayrimenkuldeki arz eksiği ve hobi bahçelerinin yaygınlaşması ile arsa yatırımının gittikçe popülerleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2022 yılındaki ilk veriler aylık arsa arama verilerinin bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 60 daha fazla olduğunu gösteriyor. Arsa yatırımı için en temel motivasyon satılık arsa arayan kullanıcılarla yaptığımız ankete göre yüzde 54 ile yüksek getiri oranı ile ön planda, kullanıcıların yüzde 24'ü ise başlangıç yatırım fiyatları daha yüksek olan konut yatırımındaki pahalılıktan dolayı arsa seçeneğine yönelmiş durumda.

Kullanıcıların bir kısmı da kendi için olmasa da yakınları için arsa yatırımı yaptığını belirtiyor. Konut fiyatlarındaki artışın büyük oranda geri çekilmeyeceğini ve arsa yatırımının bu yıl da cazip bir alternatif olarak ön planda olacağını düşünüyorum. Emlakjet arsa konusuna odaklanarak geçtiğimiz yıl arsa alanında uzman ofislere özel paketlerini tanıttı. Bu yıl da son kullanıcılara arsa alanında yenilikler sunacak sektöre değer katan gayrimenkul çözümleri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Özellikle beyaz yakalıların ilgisi oluştu"

İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMPOMES Yönetim Kurulu Üyesi Müberra Oflaz, arazi ve arsaya ilginin hep olduğunu, uzun vadeli yatırım aracı olarak görüldüğünü aktararak, "Sadece eskiden uzun vadeli yatırımcılar ilgi gösterirken; şu anki konjonktürde farklı profillerin de ilgisini çekmeye başladı. Özellikle beyaz yakalıların ilgisi oluştu. Yatırım ve geri dönüş oranı yatırım doğru yerde yapılırsa mümkün oluyor. Bunun için doğru fizibilite çalışması yaparak veya yaptırarak karar vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Oflaz, özellikle bundan sonraki süreçlerde tarım topraklarının çok daha kıymetli hale geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yakınları için arsa yatırımı yapanlar, varlıklarını enflasyona veya diğer yıkıcı risklere karşı korumak istiyor. En geleneksel yöntem olarak bilinen arsa ve arazi yatırımı 'çocuklara miras kalsın' mantığı ile de hareket edilerek garantili yatırım aracı olarak düşünülüyor. Bu tarz yatırımlar uzun soluklu yatırım olup altın veya döviz gibi hemen bozdurup nakde çevrilemediği için eski tabirle 'evladiyelik' olarak düşünülüyor. Türk insanının her dönem tapu sahibi olmayı sevmesi ve sigorta olarak görmesiyle birlikte arsa ve arazi talebi artışının devam edeceğini öngörüyoruz."

"Her bütçeye göre bir yatırım imkanı olması bu taleplerin artmasındaki en önemli etkenlerden biri"

Coldwell Banker Zen Broker Sahibi Birgül Sarsın Dokuzcan ise arsaya olan ilginin artarak devam edeceğini aktararak, her bütçeye göre bir yatırım imkanı olmasının bu taleplerin artmasındaki en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade etti.

Dokuzcan, arsa yatırımının dönüşünün talep arttığından fiyatlara yansıdığını ve geri dönüş sürelerinin kısaldığını anlatarak, "Hobi bahçelerinde de kanun ile yapılan düzenleme yatırımcılara avantaj sağladı. Salgın dönemindeki eve kapanmalar nedeniyle bahçe konsepti psikolojik ferahlık verdiğinden bir nevi ihtiyaç haline geldi. Kapanmalarda bahçe ile uğraş özgürleşme alanı sağladı, mikro seviyede de olsa tarım ile uğraşlar başladı. Bir bahçe alıp prefabrik bir ev ile tarım yapmaya başlamak bir rahatlık imkanı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.