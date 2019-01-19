Son Dakika Haberleri: Emlakta amortisman süresi 19,5 yıl oldu

Emlakta amortisman süresi 19,5 yıl oldu

27 dakika önce

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi (TR-81) aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,79 arttı.

Emlakta amortisman süresi 19,5 yıl oldu, System.String[]
Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi (TR-81) aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,79 arttı. Aralık ayında amortisman süresi ülke düzeyinde 19,5 yıl, yıllık brüt getiri oranı ise yüzde 5,24 olarak kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:05 

Türkiye, Aralık, Ekonomi
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