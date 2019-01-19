Emlakta amortisman süresi 19,5 yıl oldu
27 dakika önce
Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi (TR-81) aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,79 arttı.
Türkiye
Satılık Konut Fiyat Endeksi (TR-81) aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,79 arttı. Aralık
ayında amortisman süresi ülke düzeyinde 19,5 yıl, yıllık brüt getiri oranı ise yüzde 5,24 olarak kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:05
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