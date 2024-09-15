Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları - Son Dakika
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Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek amacıyla emlak sektöründe uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi bugünden itibaren devreye alınıyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen başlayacak olan uygulamayla birlikte yetki doğrulaması yapılmadan emlak portalları üzerinden ilan verilemeyecek. İşte söz konusu düzenlemeye ilişkin merak edilen detaylar.

15.09.2024 11:19
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İlan platformlarınca, yetki doğrulama uygulaması bugünden itibaren devreye alınıyor. Uygulama, 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen başlayacak ve bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmadan emlak portalları üzerinden ilan verilemeyecek.

EMLAKÇI SAYISININ 90 BİN DÜZEYİNE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Emlak sektörünün verdiği bilgiye göre, şu an 70 bin düzeyinde Bakanlıktan yetki belgesi almış emlakçı var. 20 bin emlak ofisi de yetki belgesi almak için müracaat etti. Beklenti yıl sonuna kadar yetki belgesi almış emlakçı sayının 90 bin düzeyine ulaşması yönünde. Sözcü'de yer alan habere göre düzenlemenin denetimi Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Peki yeni düzenleme ne getiriyor. İşte emlak düzenlemesinin detayları:

Doğrulanmış ilan nedir, hangi amaçla uygulanacak?

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek, emlakçılar da aldıkları yetkiyle emlak portallarına ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar "doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak. Yeni uygulamada, sitelere gayrimenkul ilanı verilmesi süreci resmiyete dökülecek. Düzenleme, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermeleri engellenerek, kayıt dışı emlakçılıkla da mücadele edilecek.

Aynı taşınmaza ilişkin kaç emlakçı yetkilendirilebilecek?

Aynı taşınmaza ilişkin, birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak. İlan platformlarında aynı taşınmaza ilişkin başka ilan bulunması durumunda, diğer ilana ait fiyat bilgilerini içeren kısa yollara veya linklere yer verilecek.

Kiralık taşınmaz ilanlarının da doğrulanması zorunlu olacak mı?

EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Günlük kiralık taşınmazlarla henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak. Ayrıca, tapusu bulunmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar, platformlarda yer alabilecek ancak bu taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde, taşınmazın tapu kaydının olmadığına ilişkin bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda da belirtilecek.

Vatandaşlar, emlakçı yetkilendirmeden kendi ilanlarını emlak portalları üzerinden yayınlayabilecek mi?

Kişi, kendisi ve birinci derece akrabası, eşi, annesi, babası ve çocuklarının da üzerine olan emlakla ilgili ilanı doğrulanmış olarak yayınlayabilecek.

Yetkilendirme sonrasında, verilen yetkinin iptali mümkün olacak mı?

e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.

Yetkilendirilmiş emlakçının, konut üzerindeki yetki süresi ne kadar olacak?

Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibince yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, süre taşınmaz sahibi tarafından aynı ekrandan uzatılabilecek.

Doğrulanmış ilan, otomotiv sektöründe de geçerli olacak mı?

Düzenleme ilk etapta emlak sektöründeki ilanlarda uygulanacak. Ancak ilerleyen süreçte otomotiv satışlarında da doğrulanmış ilan düzenlemesine geçilecek.

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Emlak Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Güven: kendi malımı kendim satarım aracı kullanmam 56 10 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: HEY HÜKÜMET YÖNETİCİLERİ. SİZLER EMLAKÇI OLAYINI KALDIRIN KÖKTEN BU SİSTEM TÜRKİYE DE TERS ÇALIŞIYOR. YAPTIĞINIZ İŞ EMLAKÇININ EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEK. KİM SATIYORSA TAŞINMAZ KİŞİ VERSİN KENDİ AFİŞ VE REKLAMINI. TEK BİR SİTEYE 1 reklam. BİRDE BALKONUNA AFİŞ ASSIN YETER. 42 8 Yanıtla
  • halim bölükbaşı: tamm dakaldirin emlak işini milleti batıran onlar oldu 24 3 Yanıtla
  • Ankara null: yalandan sms hepsi o duzene dvm 5 1 Yanıtla
  • oktay sayar: 6 aydan beri emlak a satış kımıldamıyor, 1 1 Yanıtla

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