"Emlaktaki KDV ve stopaj indirimi kiracılara nefes aldıracak" - Son Dakika

"Emlaktaki KDV ve stopaj indirimi kiracılara nefes aldıracak"

Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarını aşağı çeken düzenleme 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarını aşağı çeken düzenleme 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Stopaj oranının yüzde 10'a düşürülmesiyle birlikte kiracıların ödeyeceği stopaj tutarı da yarı yarıya azaldı. Uzmanlar, düzenlemenin kiracıları rahatlatacağına dikkat çekiyor.

KDV ve Stopaj oranlarının indirilmesi ile birlikte özellikle kiracıların yıl sonuna kadar rahat bir nefes alacağını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, mülk sahiplerinin net kira gelirinde bir değişiklik olmadığını, sözleşmede belirtilen net kira bedelini aynı şekilde tahsil etmeye devam edeceğini belirtti.

Söz konusu düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Aydemir, yıl sonuna kadar geçerli olacak bu uygulamanın 2020 yılındaki kayıp dönemleri telafi edecek en önemli adımlardan biri olduğunun altını çizdi. Aydemir, "Kiracıların sözleşmede belirtilen KDV oranları yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Böylece kiracılar yüzde 18 oranında KDV tutarını net kira bedeli ile beraber ödüyordu. Ancak yapılan indirim ile beraber bu oran yüzde 8'e çekildi. Örneğin bin lira kira ödeyen kiracılar ayrıca ek olarak 180 lira KDV ödüyordu. Yeni düzenleme ile bu tutar 80 lira olarak kiracıdan tahsil edilecek. Bu durumda bin lira kira ödeyen bir kiracı 6 aylık dönemde 600 liralık bir KDV indirimi almış olacak" dedi.

Milyonları yakından ilgilendiren bu düzenleme çerçevesinde bakacak olunduğunda Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2020 Haziran ayı itibari ile Gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı 3 milyon 4 bin 259 kişi olduğunu belirten Aydemir, "Buna ek olarak KDV mükellefi sayısı da 2 milyon 827 bin 139 kişiye ulaşmış durumdadır. Yapılan bu düzenleme neticesinde milyonlarca vergi mükellefi için yeni bir fırsat doğmuş oldu. Mülk sahibi ve kiracılar arasında imzalanan kira sözleşmelerinin içeriğinin bu düzenleme de büyük önem taşıyor. Kira bedeli KDV dahil olarak belirtilmiş ise, bu durum kiracılar için bir avantaj taşımamaktadır. Aynı zamanda kira sözleşmesinde belirtilen kira bedeli net olarak belirtilmemiş ise yazılı olan rakam brüt kira olarak kabul edilecektir" şeklinde konuştu.

KDV ve Stopaj indirimlerinin emlak sektörünü doğrudan etkileyeceğinin altını çizden Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir; "Konut kredi faizlerindeki indirimlerin ardından hareketli günler yaşayan emlak ve gayrimenkul sektörü söz konusu yeni düzenleme ile yeni bir hareket alanı kazanabilir. Özellikle ticari mülklerin kiralanması aşamasında önemli bir sorun olan KDV ve Stopaj oranları yeni indirimlerle beraber yeniden cazip hale gelebilir. Konut piyasasındaki alış ve satış trafiği ne yazık ki ticari mülkler için geçerli değildi. Bunun başlıca sebepleri de yüksek kira bedelleri ve buna bağlı vergi ödemeleriydi. Oranların aşağı çekilmesi yıl sonuna kadar uygulanacak. Ancak sektörün beklentisi bu oranların kalıcı olarak uygulanması yönünde. Yapılan indirimlerin kısa vadede faydaları olacağından şüphemiz yok ama söz konusu desteklerin daha uzun vadeye yayılması tüm kesimleri rahat bir nefes aldıracaktır" dedi.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde sayılan esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler gibi kişi, kurum ve kuruluşlar iş yerleri için kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapıldığını ifade eden Aydemir, "Mevcut uygulamada, kiracı olan söz konusu mükelleflerin, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 gelir vergisi tevkifatı yapması gerekiyordu.

Yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan kira ödemelerine yüzde 10 gelir vergisi kesintisi yapılacak. Böylece kesinti yapmakla yükümlü mükelleflerin gerçek kişilere, kooperatiflere, dernek ve vakıflara yapacakları kira ödemelerine yüzde 10 oranı geçerli olacak" diye konuştu. - BURSA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:34

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Emlaktaki KDV ve stopaj indirimi kiracılara nefes aldıracak' - Son Dakika Ekonomi
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