Emma Cannon, B. Elazığ İl Özel İdare'de - Son Dakika

Emma Cannon, B. Elazığ İl Özel İdare'de

15.10.2020 14:06
Emma Cannon, B. Elazığ İl Özel İdare'de, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 3'te 0'la başlayan Elazığ İl Özel İdare, uzun süredir sıkıntısını çektiği pivot mevkii için Amerikalı Emma Cannon'la anlaştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 3'te 0'la başlayan Elazığ İl Özel İdare, uzun süredir sıkıntısını çektiği pivot mevkii için Amerikalı Emma Cannon'la anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve çıktığı 3 maçın tamamını mağlubiyetle tamamlayan Birevim Elazığ İl Özel İdare, uzun süredir aradığı pivot mevkii için Amerikalı Emma Cannon'la el sıkıştı. Kalani Brown'dan sakatlığı, Reshanda Gray'dan ailevi problemleri nedeniyle vazgeçen Elazığ ekibi, 31 yaşındaki pivot Emma Cannon'la sözleşme imzaladığı bildirildi. Uzun yıllar WNBA takımlarında forma giyen 1.88 boyundaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Macaristan ekibi NKE Csata'da tamamladı. Pendemi nedeniyle tamamlanamayan sezonda Cannon 15.9 sayı ve 8.7 ribaund ortalamaları tutturdu.

Öte yandan Elazığ ekibinin sezon öncesi anlaştığı Amerikalı oyun kurucu Chennedy Carter transferinden oyuncunun disiplin problemi nedeniyle vazgeçildi. Bordo-beyazlıların bu bölge için de transfer yapması beklendiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Emma Cannon, B. Elazığ İl Özel İdare'de

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emma Cannon, B. Elazığ İl Özel İdare'de - Son Dakika Spor

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