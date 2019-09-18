Son Dakika Haberleri: Emma Filmi
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Emma Filmi

30 dakika önce

Emma filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Emma filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. Yakın arkadaşı Bay Knightley’nin tüm uyarılarını görmezden gelerek vesayeti altındaki Harriet Smith’e uygun bir eş ayarlamaya kalkınca, özenle yaptığı planlar ortaya çıkar ve hiç beklemediği sonuçlarla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Autumn de Wilde

Senaryo: Eleanor Catton, Jane Austen

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Callum Turner, Chloe Pirrie, Bill Nighy, Mia Goth, Josh O'Connor, Miranda Hart, Johnny Flynn, Gemma Whelan, Rupert Graves, Tanya Reynolds, Amber Anderson, Jill Buchanan, Oliver Smiles, Rose Shalloo, Aisling Turner, Isabella Lily Mai Gibbs, Vanessa M. Owen

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Emma

Yapımcı Firma: Working Title Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 24.04.2020


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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com
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