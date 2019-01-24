Emma Stone 'The Favourite'in Yönetmenine Minnettar!
1 saat önce
Emma Stone 10 dalda Oscar'a aday gösterilen 'The Favourite' filminde rol aldığı için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.
Emma Stone 10 dalda Oscar'a aday gösterilen 'The Favourite' filminde rol aldığı için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:00
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