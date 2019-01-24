Son Dakika Haberleri: Emma Stone 'The Favourite'in Yönetmenine Minnettar!

Emma Stone 'The Favourite'in Yönetmenine Minnettar!

1 saat önce

Emma Stone 10 dalda Oscar'a aday gösterilen 'The Favourite' filminde rol aldığı için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

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Emma Stone 10 dalda Oscar'a aday gösterilen 'The Favourite' filminde rol aldığı için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:00 

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