Emmanuel Adebayor 4 maça çıktığı takımı Olimpia'dan ayrıldı!
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesine giden Adebayor'un Paraguay'a dönmesinin sağlığı açısından riskli olacağı kaydedildi.
Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Real Madrid formaları giyen, Türkiye'de de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da oynayan Togolu futbolcu, Olimpia ile bu sezon 4 maça çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:05
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