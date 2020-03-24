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Emmanuel Adebayor karantinaya alındı!
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Paraguay ekibi Olimpia'da forma giyen Adebayor, Corona virüsü sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı.
Spor Arena Dış Haber | Paraguay ekibi Olimpia'da forma giyen Adebayor, Corona virüsü sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. Paraguay'dan Benin'e uçakla giden 36 yaşındaki futbolcu, Benin'in başkenti Cotonou'daki havalimanına inmesinin ardından uçaktaki diğer 84 yolcuyla birlikte bir otelde karantinaya alındı.
Togo basınına açıklama yapan Adebayor, 14 gün karantinada kalacağını, bu sürenin ardından ailesinin yanına gideceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:24
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