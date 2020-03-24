Emmanuel Adebayor karantinaya alındı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Emmanuel Adebayor karantinaya alındı! - Son Dakika Spor

Emmanuel Adebayor karantinaya alındı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Paraguay ekibi Olimpia'da forma giyen Adebayor, Corona virüsü sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı.

Emmanuel Adebayor karantinaya alındı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Paraguay ekibi Olimpia'da forma giyen Adebayor, Corona virüsü sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. Paraguay'dan Benin'e uçakla giden 36 yaşındaki futbolcu, Benin'in başkenti Cotonou'daki havalimanına inmesinin ardından uçaktaki diğer 84 yolcuyla birlikte bir otelde karantinaya alındı.


Togo basınına açıklama yapan Adebayor, 14 gün karantinada kalacağını, bu sürenin ardından ailesinin yanına gideceğini söyledi.


Koronavirüs, Paraguay, Adebayor, Benin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:24 

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