Emmanuel Adebayor Kayserispor'da

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Kayserisporumuz geçen sezonu İstanbul Başakşehir FK 'da tamamlayan yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz."