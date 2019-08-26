Son Dakika Haberleri: Emmanuel Adebayor Kayserispor'da
Son Dakika Spor Haber

Emmanuel Adebayor Kayserispor'da

3 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kayserisporumuz geçen sezonu İstanbul Başakşehir FK 'da tamamlayan yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Emmanuel Adebayor Kayserispor'da, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:


"Kayserisporumuz geçen sezonu İstanbul Başakşehir FK 'da tamamlayan yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz."

Emmanuel Adebayor, Başakşehir, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Duvarlar, ağaçlar, sokaklar... kadıköy'ü tırtıl sardı
Peaky Blinders'da David Beckham heyecanı! Temelli-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası HDP ve CHP'den açıklama CHP'li Öztrak'tan 'Hayatımda böyle tatil yapmadım' diyen Erdoğan'a: Geçen hafta neredeydi, yazlık sarayda kimleri kabul etti?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 20:26:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emmanuel Adebayor Kayserispor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]