Emmanuel Adebayor Kayserispor'da
3 dakika önce
Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kayserisporumuz geçen sezonu İstanbul Başakşehir FK 'da tamamlayan yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kayserisporumuz geçen sezonu İstanbul Başakşehir FK 'da tamamlayan yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:22
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