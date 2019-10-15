Son Dakika Haberleri: Emmanuel Adebayor takıma katıldı
Son Dakika Spor Emmanuel Adebayor takıma katıldı

Emmanuel Adebayor takıma katıldı

28 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor bugün takıma katılarak çalışmalara başladı.

Emmanuel Adebayor takıma katıldı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor bugün takıma katılarak çalışmalara başladı.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenman şile sürdürdü. Bugün yapılan antrenmana ülkesinden dönen Adebayor yer aldı.


Ligde son oynanan Göztepe A.Ş maçı sonrası ülkesine giden Togolu futbolcu bugün sabah Kayseri'ye geldi ve öğlen yapılan antrenmanda yer aldı. Oldukça keyifli olan Emmanuel Adebayor ilk olarak yeni teknik ekip ile tanıştığı öğrenildi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:35 Kaynak: İHA
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