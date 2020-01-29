Son Dakika › Spor › Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oluyor! Son dakika - Son Dakika Spor
Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oluyor! Son dakika
6 saat önce
Kayserispor ile sözleşmesini fesheden ve Türkiye'den ayrılan Emmanuel Adebayor'a Premier Lig'den talipler çıktı.
Kayserispor ile sözleşmesini fesheden ve Türkiye'den ayrılan Emmanuel Adebayor'a Premier Lig'den talipler çıktı.
İngiliz basını, gol yollarında sıkıntı çeken iki kulüp Aston Villa ve Newcastle United'ın sarı kırmızılı ekipten bonservisini alarak ayrılan Togolu forvet ile yakından ilgilendiğini yazdı.
Premier Lig'de daha önce Tottenham Hotspurs, Crystal Palace, Manchester City ve Arsenal formaları giyen 35 yaşındaki golcünün, yeniden Ada'da top koşturabileceği öne sürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:23
Son Dakika Bakan Selçuk'tan öğrencilere güzel haber: Sınav baskısı azaltılacak Koronavirüsü Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısını olumsuz etkiledi "İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı