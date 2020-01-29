Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oluyor! Son dakika - Son Dakika
Son Dakika Spor Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oluyor! Son dakika - Son Dakika Spor

Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oluyor! Son dakika

6 saat önce

Kayserispor ile sözleşmesini fesheden ve Türkiye'den ayrılan Emmanuel Adebayor'a Premier Lig'den talipler çıktı.

Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oluyor! Son dakika, System.String[]

Kayserispor ile sözleşmesini fesheden ve Türkiye'den ayrılan Emmanuel Adebayor'a Premier Lig'den talipler çıktı.


İngiliz basını, gol yollarında sıkıntı çeken iki kulüp Aston Villa ve Newcastle United'ın sarı kırmızılı ekipten bonservisini alarak ayrılan Togolu forvet ile yakından ilgilendiğini yazdı.


Premier Lig'de daha önce Tottenham Hotspurs, Crystal Palace, Manchester City ve Arsenal formaları giyen 35 yaşındaki golcünün, yeniden Ada'da top koşturabileceği öne sürüldü.


Emmanuel Adebayor, Kayserispor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:23 
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