Son Dakika Haberleri: Emmanuel Macron - Bulgaristan ve Ukrayna'dan 'çete' ifadesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı'na tepki
BBC
Son Dakika Dünya Emmanuel Macron - Bulgaristan ve Ukrayna'dan 'çete' ifadesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı'na tepki

Emmanuel Macron - Bulgaristan ve Ukrayna'dan 'çete' ifadesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı'na tepki

7 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Gineli ve Fildişi Sahilli kaçak göçmenlerin yasal olarak bulaşıkçılık yapmasını, Bulgar ve Ukraynalı insan kaçakçılığı şebekelerinin boşluğu doldurmasına tercih ederim" sözleri diplomatik gerginliğe neden oldu.

Emmanuel Macron - Bulgaristan ve Ukrayna'dan 'çete' ifadesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı'na tepki, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Gineli ve Fildişi Sahilli kaçak göçmenlere Fransızların yapmadığı bulaşıkçılık gibi işleri yapmaları için bir kota dahilinde çalışma izni verilmesini, yeraltı faaliyetleri yürüten Bulgar ve Ukrayna çetelerine tercih ederim" sözleri diplomatik gerginliğe neden oldu.

Bulgaristan ve Ukrayna hükümetleri, Fransa'nın ülkelerindeki büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, Macron'un sözleri için açıklama istedi.

Macron bu sözleri geçen hafta sağ eğiimli Valeurs Actuelles dergisine verdiği mülakatta söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, ifadelerini yalanlamamıştı.

'Yakışıksız ve hoyratça'

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Rudev, Macron'un sözleri için "yakışıksız ve hoyratça" dedi.

Rudev, "(Macron) Avrupa'nın lideri olma arzusunu ifade etti. Ama kendisini bu şekilde özensizce ifade ederse işi zor fikirlerini hayata geçirmesi zor" diye konuştu.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov da Macron'un sözlerine açıklık getirmesini isteyerek "Kimse ona Bulgar halkına hakaret etme hakkını vermiyor" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi.

Ukrayna vatandaşları da aralarında Fransa'nın bulunduğu Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor.

Bazı gözlemciler, Macron'un son mülakatındaki sözleriyle aşırı sağcı Marine Le Pen'in destekçilerine "oynadığını" savunuyor.

Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Le Pen, 2022'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'a karşı aday olacağını açıklamıştı.

Macron, 2017'de Le Pen'i ikinci turda yenerek Fransa Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Fransa, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:40 
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