Emmanuel Macron'un corona virüs yayını, Fransa Dünya Kupası rekorunu geçti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Emmanuel Macron'un corona virüs yayını, Fransa Dünya Kupası rekorunu geçti! - Son Dakika Spor

Emmanuel Macron'un corona virüs yayını, Fransa Dünya Kupası rekorunu geçti!

28 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | Dünya genelinde corona virüs vakaları 2 milyona yaklaşmışken 120 binden fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Emmanuel Macron'un corona virüs yayını, Fransa Dünya Kupası rekorunu geçti!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Dünya genelinde corona virüs vakaları 2 milyona yaklaşmışken 120 binden fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Fransa'da da işler iyi değil... 136 bin 779 kişide corona virüs rastlanırken virüs, 15 bine yakın kişinin canını aldı.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Elysee Sarayı'ndan halka sesleniş konuşması yaptı.


CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ


Macron, yaptığı konuşmada salgına karşı yeterince hazırlık yapılmadığı için özür diledi. Macron, salgınla mücadele kapsamında her vatandaşa maske temin etmeyi hedeflediklerini aktarırken, 11 Mayıs tarihinden itibaren ülkedeki durumun normale dönmesi durumunda okulların tekrar açılabileceğini söyledi.


Öte yandan Fransız Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği sınırlarının yeni bir karara kadar kapalı tutulmaya devam edileceğini açıklarken, ülkede yapılması planlanan festivallerin Temmuz ortasına kadar ertelendiğini duyurdu. Macron, ülkede bulunan bar, restoran, sinema gibi toplu alanların 11 Mayıs'tan sonrada kapalı kalacağını dile getirdi.


36.7 MİLYON KİŞİ İZLEDİ


Macron'un yaptığı bu konuşma ise Fransa'da yayın rekoru kırdı. Cumhurbaşkanı'nın canlı yayınını 36.7 milyon kişi izledi. Fransa'da Macron'un özür dilediği canlı yayın, ülke televizyon tarihindeki en yüksek izleyiciye sahip yayın oldu.


Bundan önceki rekor ise 1998 Fransa Dünya Kupası'nda Fransa ile Brezilya ile oynanan finale aitti. 1998 Dünya Kupası, 13 milyondan fazla izlenmişti. Zidane'ın yıldızlaştığı maçta Fransa, Brezilya'yı yenip 1998'de dünya şampiyonu olmuştu. 1966 Dünya Kupası finalinde İngiltere'nin Batı Almanya'ya karşı mücadelesi ve kupayı kaldırması ise 32.3 milyon izlenmişti.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 07:06 

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